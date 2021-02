Il presidente De Laurentiis è rimasto deluso dalla sconfitta del Napoli sul campo del Genoa: la panchina di Gattuso è sempre più a rischio. Le ultime

Il Napoli gioca bene, ma non prende punti. La sconfitta patita sul campo del Genoa per 2-1 ha palesato tutti i limiti di una squadra ancora troppo discontinua. L’undici di Gattuso ha creato tanto, ha colpito due legni, ma si è dimostrato troppo fragile in difesa, uscendo senza punti da Marassi. La classifica non è soddisfacente e la dirigenza è pronta a correre ai ripari.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia allenatore

Il rapporto tra la presidenza e mister Gattuso è ormai agli sgoccioli. De Laurentiis ha deciso la cacciata del tecnico, ma resta da capire quando ci sarà ufficialmente. L’ex Milan aveva già esternato le sue perplessità sul modus operandi della società: gli ultimi risultati sembrano aver definitivamente incrinato i rapporti. Il Napoli è pronto a cambiare guida tecnica, ma chi prenderà il posto di Gattuso?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, big nel mirino | Cash e giocatore dal Chelsea

De Laurentiis proverà a convincere Maurizio Sarri, prima scelta della dirigenza, ma il mister non sembra propenso ad accettare. L’ex intende aspettare la chiamata di una big e non vorrebbe intraprendere incarichi a metà stagione, visto che è ancora legato contrattualmente alla Juventus. Benitez e Mazzarri sembrano nomi più alla portata: nei prossimi giorni la decisione definitiva.