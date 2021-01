Ore calde per il futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli: la sfida con il Parma sarà decisiva. Il presidente De Laurentiis sceglie il sostituto

Il Napoli è arrivato al giro di boa di campionato con nove punti di ritardo rispetto al Milan capolista ed un sesto posto che lascia l’amaro in bocca alla dirigenza. I 34 punti conquistati in 18 partite – c’è da recuperare la sfida con la Juventus – nell’anno in cui i bianconeri sono in transizione – non sono un bottino sufficiente per tenere salda la panchina di Rino Gattuso. La dirigenza partenopea sta valutando il suo futuro.

Calciomercato Napoli, Parma decisivo per Gattuso

Gattuso non ha mai mollato, anche nel periodo difficile della malattia. L’ex Milan continua a guidare i suoi con grinta e determinazione, ma sul curriculum pesa anche la disfatta in Supercoppa italiana contro la Juventus. La sensazione è che la sfida contro il Parma – in programma il 31 gennaio alle ore 18:00 – sia decisiva per la sua permanenza a Napoli. Un risultato diverso dalla vittoria potrebbe costargli la panchina.

La società ha già in mente il sostituto. Come riporta il “Corriere dello Sport”, la scelta di De Laurentiis, che oggi sarà allo stadio Maradona ad assistere alla partita, sarebbe ricaduta su Rafael Benitez. Lo spagnolo – reduce dall’esperienza poco fortunata in Cina – tornerebbe volentieri a Napoli, dove è già stato tra il 2013 ed il 2015, vincendo anche una Coppa Italia. Proprio dalla Cina però spunta una nuova suggestione per la panchina partenopea, che porta al nome di Fabio Cannavaro. L’ex difensore del Napoli ed attuale allenatore del Guangzhou, si è detto pronto ad allenare in Italia. Per lui sarebbe un ritorno a casa, ma al momento l’ipotesi sembrerebbe difficile da realizzare. Dunque tutto dipenderà dall’esito di Napoli-Parma: la rottura tra Gattuso e la dirigenza sembra però essere ormai imminente.