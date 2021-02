Calciomercato Roma, futuro Allegri | Smentite sulla pista francese

Non è arrivata ancora una decisione definitiva sul futuro di Massimiliano Allegri: su di lui resta la Roma e arrivano smentite

Il futuro di Massimiliano Allegri non è stato ancora definito. Il tecnico toscano fu esonerato dalla Juventus nell’estate 2019 per far posto a Maurizio Sarri, e dopo un periodo sabbatico è pronto a rimettersi in gioco. I successi sulla panchina bianconera vorrebbe ripeterli altrove e sono diverse le contendenti che vorrebbero assicurargli un ricco contratto. In Serie A, ma anche all’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo a zero | Ecco le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sprint Maldini | Accordo e colpo a zero

Su Allegri ci sono Roma e Real Madrid

Max Allegri fa gola a diverse squadre, ma tra queste non c’è il Marsiglia. L’Olympique ha interrotto il rapporto lavorativo con Villas-Boas per le dimissioni del portoghese per divergenze sul mercato. E tra i profili valutati dal club francese non c’è Allegri. Sull’allenatore italiano c’è sempre la Roma, desiderosa di un cambio di marcia dopo Fonseca -protagoniste di alcune diatribe con Dzeko-. I Friedkin sono ambiziosi, e di solito con nuova proprietà, nuovo direttore sportivo, c’è sempre il nuovo allenatore.

La Roma, però, deve guardarsi anche dalla concorrenza del Real Madrid. Il secondo ciclo di Zidane non ha soddisfatto le pretese di Florentino Perez, che dunque vorrebbe sostituire il tecnico francese e Allegri è uno dei candidati. I Blancos cercherebbero in tutti i modi anche di intervenire sul mercato, nonostante i problemi economici. Magari liberandosi di giocatori che hanno fatto la storia del club, ma che sono sul viale del tramonto.