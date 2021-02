Le grandi squadre pianificano le mosse per il mercato estivo: il Siviglia di Monchi guarda in Serie A per rinforzare le fasce e nel mirino c’è un giocatore del Milan

Il calciomercato non dorme mai. Le grandi squadre del calcio europeo pianificano già le mosse per la sessione estiva. Il Siviglia – dopo l’arrivo a gennaio di Papu Gomez – potrebbe pescare nuovamente in Serie A il rinforzo per la difesa. Il ds Monchi ha messo in cima alla lista dei suoi desideri un terzino del Milan.

Calciomercato Siviglia, nel mirino un terzino del Milan

Il Siviglia sta infatti pensando a Diogo Dalot per giugno. Il portoghese – in prestito al Milan dal Manchester United – potrebbe trasferirsi in Spagna con la stessa formula. Il 21enne è arrivato in Italia con la speranza di giocare con continuità, ma in rossonero è chiuso da Calabria e Theo Hernandez. Protagonista sin qui di appena otto presenze in Serie A, il terzino potrebbe rilanciarsi a Siviglia.

L’obiettivo di Monchi è ringiovanire la rosa e Dalot farebbe al caso suo. Il Manchester United è coperto nel ruolo e accetterebbe un nuovo prestito. Il Siviglia lo valuta una promessa del calcio portoghese e il sostituto ideale per l’esperto Jesus Navas. L’affare è in orbita, ma bisognerà valutare le decisione degli inglesi e del Milan, che potrebbe perdere in estate un prezioso jolly sulle fasce.