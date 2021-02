Calciomercato Juventus, addio Isco | Andrà in Premier

La Juventus sembra essere tagliata fuori dall’operazione che sta conducendo l’Everton per acquistare Isco dal Real Madrid

La Juventus è alle prese con diverse situazioni di mercato per la prossima estate. Gennaio è stato un mese difficile per tutti i top club, ma a fine stagione la società è consapevole che la squadra di Andrea Pirlo andrà rinforzata. Soprattutto dalla trequarti in su, visto che l’allenatore predilige giocatori di qualità. Uno di questi è Isco, che al Real Madrid sta faticando molto negli ultimi tempi ed è stato messo in uscita.

Juventus, Ancelotti porta via Isco

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Zinedine Zidane non punterà su Isco nella seconda parte di stagione. Finora in Liga ha disputato solo 372′, siglando solo un assist. Uno score che induce il tecnico francese a mettere alla porta lo spagnolo. L’Everton sembra la squadra più interessata, con Ancelotti che vorrebbe unire Isco a James Rodriguez.

Proprio per la presenza dell’ex tecnico del Real e di James Rodriguez, indurrebbe Isco ad approdare all’Everton, che porterebbe nelle casse del Real Madrid circa 20 milioni di euro. Uno scenario che taglierebbe fuori la Juventus, da tempo interessata al giocatore.