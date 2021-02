Altro colpo in casa Parma che punta forte alla salvezza: si tratta di Graziano Pellè

Il Parma piazza un altro colpo di calciomercato. Si tratta di Graziano Pellè che torna a vestire la maglia gialloblu a 10 anni di distanza dall’ultima volta. Dopo l’ultima esperienza in Cina e la precedente avventura in Premier League il centravanti ex Lecce riabbraccia il Parma e la Serie A.

Pellè Ha firmato un contratto che lo legherà al club emiliano fino al 30 giugno 2021. A 35 anni Pellé ha voglia di rimettersi in gioco e potrà rivelarsi un rinforzo importante per D’Aversa per conquistare la salvezza. Chissà che non possa aprire un nuovo spiraglio anche per la Nazionale dove ha toccato il punto più alto della sua carriera nell’Europeo del 2016.

Calciomercato Parma, il comunicato su Graziano Pellè

Un rinforzo di lusso oltre che un piacevole ritorno quello di Pellè al Parma che dovrà conquistarsi il posto, attualmente occupato da Cornelius e da Inglese. La sua precedente esperienza al Parma nel 2011 è stata breve e adesso ha la possibilità di rifarsi.

Il comunicato del club: “Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano Pellè (San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2021”.