Gabriel Jesus potrebbe lasciare il City e il Milan può approfittarne per tentare il colpaccio: gli inglesi chiedono lo scambio

Il Milan si appresta ad entrare in Champions League la prossima stagione. I rossoneri, specialmente se dovessero vincere lo scudetto, potrebbero tentare il colpaccio in sede di calciomercato per la prossima stagione. L’identikit porta ad un nome in uscita da un club di Premier League. La squadra inglese, però, potrebbe provare a chiedere uno scambio.

Calciomercato Milan, scambio Bennacer-Gabriel Jesus con il City

Milan concentrato sul campionato, ma anche sul calciomercato. Un importante giocatore potrebbe lasciare il proprio club in Premier League in vista della prossima estate. Si tratta di Gabriel Jesus, attaccante in forza al Manchester City, non centrale nei piani del tecnico Guardiola. Il club inglese, infatti, avrebbe scelto Haaland per il dopo Aguero e il brasiliano, di conseguenza, è possibile decida di trovare più spazio altrove. I rossoneri, potrebbero approfittarne per tentare di mettere a segno un colpo molto importante anche a livello internazionale.

Il Manchester City, dalla sua, potrebbe chiedere uno scambio con un centrocampista del ‘Diavolo’, che tanto bene sta facendo alla guida di Pioli, nonostante le poche presenze. Il giocatore in questione è Ismael Bennacer, valutato dalla società milanese non meno di 50 milioni. L’ex Palmeiras ha, invece, una valutazione intorno ai 70 milioni di euro. Il Milan dovrebbe, perciò, aggiungere eventualmente un parte cash per coprire il costo della punta. Situazione da monitorare.

E.T.