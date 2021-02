C’è una nuova occasione di calciomercato in casa Juventus, l’affare può arrivare direttamente dal Bayern Monaco

È un momento positivo quello che sta vivendo la Juventus, che sembra essersi rialzata dopo un avvio di stagione molto difficile. I bianconeri infatti nel 2021 le hanno vinte tutte ad eccezione del passo falso di ‘San Siro’ contro l’Inter a metà gennaio. Ora però servono soltanto risultati positivi per mantenere ogni obiettivo ancora vivo.

Nella lotta scudetto c’è un distacco di sette punti dal Milan ma ancora una gara da recuperare, pertanto lo svantaggio può ridursi. C’è bisogno di continuare a vincere e non commettere ulteriori passi falsi per non dire addio in maniera definitiva alla lotta scudetto.

Calciomercato Juventus, occasione Hernandez: difensore ideale per il modulo di Pirlo

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società pensa al futuro e studia già i nuovi colpi per il mercato estivo. Un nome che potrebbe servire per il reparto arretrato è quello di Lucas Hernandez, che sembra essere in uscita dal Bayern Monaco visto il rinnovo di Jerome Boateng, così come riportato da ‘Le10Sport.com’.

Su di lui c’è anche il Milan ma il club bavarese starebbe pensando già a un’offerta per la Juventus. La richiesta infatti potrebbe essere quella di uno scambio con Demiral, visto che entrambi sono valutati circa 40 milioni di euro.

Hernandez potrebbe essere un elemento importante per lo stile di gioco di Andrea Pirlo in quanto la sua duttilità lo rende schierabile sia al centro che sulla sinistra della difesa.