Il Milan continua a pensare ad innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione: intreccio per il top player

Il Milan non intende fermarsi proprio sul più bello. Il 2020 è stato un anno avvincente per porre le basi per il futuro prossimo. E così il club rossonero starebbe monitorando interessanti situazioni in vista della prossima stagione con acquisti top.

Calciomercato Milan, assalto ad Isco in estate

Come svelato dal giornalista Eduardo Inda durante il programma spagnolo “El Chiringuito” il Real Madrid potrebbe pensare alla cessione di Isco e Marcelo. Il club spagnolo chiedeva circa 20 milioni a gennaio per l’addio dell’ex Malaga: in estate, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, Florentino Perez sarebbe sul punto di far scendere il prezzo fino a 12 milioni di euro.

I rapporti tra i due club sono ottimi: e così lo stesso Brahim Diaz farebbe il suo ritorno al Real sostituendo lo stesso Isco. Un’operazione da monitorare attentamente in vista del prossimo anno con il Milan sempre protagonista come negli ultimi mesi.

Isco resta nel mirino del club italiano, voglioso di riscatto dopo tanti anni vissuti in purgatorio. Nel sistema di gioco di Pioli l’ex Malaga sarebbe perfetto alle spalle dell’unica punta agendo così da sotto punta, in grado di assistere al meglio gli uomini offensivi della formazione rossonera.