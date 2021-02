Dopo un calciomercato invernale molto intenso in casa Roma, Edin Dzeko e Paulo Fonseca ‘depongono le armi’ dopo essersi chiariti

Il rapporto tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca si è deteriorato nelle ultime settimane, ma visto che il bosniaco è rimasto a Roma, sono sorte alcune novità. Oggi a Trigoria c’è stato un incontro tra l’allenatore e il suo centravanti, che ha avuto esito positivo.

I dissidi sembrano essersi calmati, almeno per il momento. Una notizia che non può che far bene ai giallorossi, che hanno ancora l’Europa League da giocare oltre che l’obiettivo della qualificazione in Champions. L’incontro positivo tra Dzeko e Fonseca potrebbe far bene anche in ottica Juventus, visto che ci sarà la sfida allo Stadium nella prossima giornata.