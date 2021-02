L’Inter continua a monitorare attentamente le dinamiche di calciomercato anche in vista della prossima stagione: intreccio scoppiettante!

Da poche ore è terminata la sessione invernale di calciomercato, ma l’Inter non intende riposarsi proprio ora. Il club nerazzurro è sempre molto attivo su questo fronte con l’obiettivo di arrivare ad innesti di qualità assoluta, ma attenzione anche alla situazione che riguarda da vicino le cessioni.

Calciomercato Inter, intreccio Benzema-Lukaku

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Karim Benzema potrebbe fare il suo ritorno al Lione dopo gli anni entusiasmanti con il Real Madrid. All’età di 33 anni il suo futuro sarebbe proprio nel club francese che l’ha lanciato nel calcio che conta. E per non perderlo a parametro zero nel giugno 2022, il presidente dei “blancos” Florentino Perez potrebbe lasciarlo partire in estate.

E così si scatenerebbero i rumors sul potenziale sostituto dell’attaccante francese. L’idea suggestiva sarebbe quella dell’ariete belga dell’Inter, Romelu Lukaku, accostato già in passato al Real Madrid. La sua valutazione si aggira intorno agli 80/90 milioni di euro con la stessa società nerazzurra pronta a sacrificarlo viste le difficoltà economiche del momento.

Un intreccio di calciomercato avvincente con i due goleador d’Europa nel mirino. Nei prossimi mesi si conoscerà con più certezza la strategia delle due big.