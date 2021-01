La Juventus lavora ad un super colpo per l’attacco di Pirlo nella prossima sessione di calciomercato: assist e scambio per il clamoroso tradimento

Da un lato la sfida di Marassi contro la Sampdoria, dall’altro, in casa Juventus, il calciomercato invernale che si avvicina alla chiusura. Due fattori che monopolizzano l’attenzione in casa bianconera, dove si lavora ad un possibile super colpo per l’attacco di Pirlo in vista della prossima stagione: il ‘Gallo’ Belotti può vestire la maglia della Juventus, ecco come.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio più vicino | Si muove il top club

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, doppio accordo shock | Raiola ‘tradisce’ la Juventus

Calciomercato Juventus, colpo Belotti: assist e scambio

La grande idea per l’attacco della Juventus ha un nome: Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è il sogno per affiancare e all’occorrenza sostituire Morata nella prossima annata calcistica. In scadenza nel 2022 con il Torino e con il ds granata Vagnati che ha allontanato le voci di un possibile rinnovo, la pista che porta all’altra sponda di Torino potrebbe prendere quota grazie ad uno scambio. La società di Cairo sta provando a chiudere l’approdo di Mandragora per il centrocampo di Nicola.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il classe ’97, valutato circa 17-20 milioni di euro ed in prestito all’Udinese fino al prossimo 30 giugno (i friulani potrebbero prolungare di una stagione la permanenza di Mandragora), avrebbe già accettato la corte del Torino ed è vicino a trasferirsi in granata nelle prossime ore. Un assist al probabile assalto della Juventus per Belotti, la cui valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio in difesa | Pirlo tenta lo scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, gioiello a zero | Sfida al Real Madrid!

Il bomber è al momento lontano dal rinnovo con la società di Cairo. Uno scambio, tra gennaio e giugno, con il clamoroso tradimento del ‘Gallo’ che potrebbe dunque approdare davvero alla corte di Andrea Pirlo.