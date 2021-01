L’ex attaccante dell’Inter può tornare protagonista nel calcio italiano: il club prova il colpo, si lavora per riportarlo subito in Serie A

Se da un lato in casa Inter si pensa alla trasferta di Udine, la Serie A potrebbe vedere l’inatteso ritorno di un ex nerazzurro. L’attaccante nel mirino del club italiano per l’attuale sessione di calciomercato. Scoglio ingaggio: le cifre.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Eriksen | Assalto a sorpresa dalla Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Principio di accordo!

Calciomercato, Arnautovic può tornare in Serie A: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, il futuro di Marko Arnautovic potrebbe essere ancora in Serie A. L’attaccante austriaco, 31 anni, è in scadenza nel 2022 con lo Shangai SIPG e vorrebbe tornare in Europa. In prima fila c’è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che sta provando a riportare Arnautovic in Italia.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La società emiliana, però, deve fare i conti con lo stipendio percepito in Cina da Arnautovic: 3,5 milioni all’anno. Una cifra fuori portata che, tuttavia, potrebbe essere spalmata su più stagioni. Il Bologna ci prova e tratta: Marko Arnautovic può fare ritorno in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro in Spagna per Conte | Con lui anche il bomber

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio a zero in estate | Lo vuole Mourinho!

L’austriaco, classe 1989, con la maglia dell’Inter non ha mai brillato: nelle prossime settimane potrebbe ritrovare i nerazzurri come avversari.