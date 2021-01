Nuova possibile destinazione per Christian Eriksen, che è in uscita dall’Inter. Il club di Premier League ci pensa

È un momento particolare quello che sta vivendo l’Inter, che dopo mesi conditi da alti e bassi vuole rialzarsi in maniera definitiva per puntare allo scudetto e cercare il sorpasso sul Milan, che attualmente occupa la prima posizione in classifica e ha un vantaggio di tre punti sulla compagine allenata da Antonio Conte.

I nerazzurri hanno già fallito in Champions League a causa dell’ultimo posto nel girone che ha escluso anche l’accesso ai sedicesimi di Europa League, per questo ora bisogna tentare il tutto per tutto tra Serie A e Coppa Italia, altrimenti la stagione può definirsi fallimentare.

Calciomercato Inter, per Eriksen c’è anche il Leicester: serve un accordo economico

In casa nerazzurra intanto continua il tormentone riguardante Christian Eriksen. Il danese è arrivato un anno fa come acquisto top ma ha collezionato pochi minuti in questi 12 mesi e non sembra rientrare nel progetto di Antonio Conte. Possibile l’addio già in questi giorni ma bisogna trovare la squadra giusta.

Su di lui sembrerebbe esserci anche l’interesse del Leicester, che vuole puntare alla vetta della Premier League visti i soli due punti di distacco dal Manchester United. Secondo il ‘Daily Telegraph’ c’è però l’intoppo stipendio: Eriksen guadagna 300.000 sterline a settimana, il doppio rispetto a Vardy che è il più pagato.

Per far sì che l’affare si concretizzi, dunque, c’è bisogno di un accordo tra Inter e Leicester per la divisione dello stipendio ma i nerazzurri non sembrano intenzionati ad accettare.