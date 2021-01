Calciomercato Juventus e Inter, colpo dalla Roma | Le cifre

Juventus e Inter sono molto interessate a un centrocampista della Roma: si tratta di Jordan Veretout, le cifre dell’addio

Dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia in Coppa Italia, i giocatori della Roma si sono rifiutati di scendere in campo per l’allenamento. Una sorta di ‘ammutinamento’ contro il tecnico Fonseca, che vede la sua posizione essere in forte dubbio. Un caso che rischia di accendersi anche in sede di mercato, con alcuni big che potrebbero andar via: uno di questi è Jordan Veretout, che ha attirato gli interessi di Juventus e Inter.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, manca il rinnovo | Pericolo Juventus ed Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, no al Papu Gomez | Il preferito è un altro

Juventus e Inter su Veretout

La situazione in casa Roma è molto complicata e la crescita negli ultimi tempi di Jordan Veretout è stata esponenziale. In stagione sono già otto i gol messi a segno finora, di cui ben sette in Serie A in diciassette presenze. Uno score che avrebbe attirato gli occhi di Juventus e Inter, sempre pronte a cogliere le occasioni che presenta il mercato.

Il valore del cartellino di Jordan Veretout si aggira sui 35-40 milioni di euro. Il centrocampista francese, in caso di addio dalla Roma, andrebbe a firmare un contratto sui 4 milioni di euro a stagione. Sia alla Juve, sia l’Inter, avrebbero bisogno di un centrocampista come quello giallorosso, che sappia abbinare qualità e quantità. Insomma, una colonna portante della zona mediana.