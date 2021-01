Roma, Fonseca glissa su Dzeko | Risposta alle voci sull'esonero

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alle porte della partita tra Roma e Spezia. L’allenatore giallorosso si sofferma anche sulle voci di esonero e sul rapporto con Dzeko

La situazione è caldissima in casa Roma. La posizione di Paulo Fonseca è in bilico dopo le ultime pesanti sconfitte. Il clima è particolarmente teso e nella giornata di ieri c’è stato un duro confronto tra l’allenatore e la squadra, con i calciatori che per alcune ore non avevano intenzione di allenarsi. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa pochi minuti fa. Di seguito le sue dichiarazioni sul suo futuro: “Ho sempre sentito l’appoggio del presidente da quando sono qui. Anche oggi abbiamo parlato e l’ho percepito. Per me non c’è nessuna questione”.

Roma, Fonseca sul rapporto con Dzeko e la sua assenza

Paulo Fonseca si è soffermato anche sull’assenza del bomber: “Dzeko ha subito una contusione durante la partita. Ieri ha avuto un fastidio e non sarà a disposizione. Il rapporto con lui? Non ho niente da dire. Penso solo alla partita di domani e devo concentrarmi sui giocatori che scenderanno in campo”.

Sull’eventualità di dimissioni, il tecnico ha dichiarato: “Si tratta di un progetto nuovo, con un presidente nuovo. Con il tempo sorgono problemi e difficoltà. Non sono il tipo che si arrende”. A domanda secca che lo interrogava sull’appoggio da parte della squadra annuncia: “Sì, lo sento”.