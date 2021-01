La Juventus sta preparando l’assalto decisivo per il doppio colpo sensazionale negli ultimi giorni di gennaio: le novità in arrivo

La Juventus intende puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo proprio negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per regalare altri due innesti funzionale al progetto tecnico-tattico dell’allenatore bresciano.

Calciomercato Juventus, attesa per Scamacca e Gomez

Così ai microfoni di Top Calcio 24 sono arrivate le dichiarazioni di Momblano per quanto riguarda i possibili colpi in entrata: “L’entourage di Scamacca non ha ricevuto alcun tipo di chiamata dalla Juventus. Khedira non ha ancora risolto il contratto, per Bernardeschi si spinge per una soluzione in prestito anche perché il giocatore vuole giocare in ottica Europeo. Non ci sono al momento monetizzazioni in arrivo dalle uscite e così il mercato per qunato riguarda le entrate è bloccato”.

Infine, potrebbe aprirsi anche uno spiraglio per il talentuoso giocatore dell’Atalanta, “Papu” Gomez: “L’unico nome che terrei aperto in vista degli ultimi giorni è questo con Pirlo che è un suo grande estimatore, seppur non sia una punta. L’Atalanta deve risolvere il problema, anche ascoltando la volontà di Gomez”

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista dei prossimi giorni di calciomercato per provare il doppio colpo in entrata.