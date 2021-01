Calciomercato, rottura definitiva per Marcelo | I tifosi lo attaccano

Le prestazioni negative di Marcelo hanno incrinato ancora di più il rapporto tra tifosi e Zidane al Real Madrid

L’eliminazione dalla Copa del Rey ha sicuramente scosso l’ambiente madrileno: Zidane, adesso positivo al Covid, è nuovamente sulla graticola. Una sconfitta sicuramente giusta, ma l’ennesima cocente quest’anno, soprattutto perché arrivata per mano di un club appena promosso in Segunda Division B.

Zidane, come i giocatori, è sicuramente molto urtato da quanto accaduto, ma ‘Don Balon’ attacca la prestazione di Marcelo: i tifosi delle merengues, infatti, avrebbero chiesto una punizione per il terzino brasiliano. Le sue prestazioni continuano a essere preoccupanti e ogni volta che si è trovato a scendere in campo il risultato del Real Madrid è stato non positivo. Persino contro l’Alcoyano quanto visto è stato negativo.

Calciomercato, rottura definitiva per Marcelo

Il rapporto tra Marcelo e la tifoseria oramai è corrotto da un ultimo anno non ad alti livelli, coronato anche dai numerosi fischi subiti in diverse occasioni. L’interessamento del Monaco, pronto a offrire un triennale al giocatore, sembrerebbe donare un sospiro di sollievo all’ambiente che è arrivato a non vedere l’ora di liberarsi di Marcelo.

La testa del giocatore sembra davvero altrove e le telecamere lo hanno pizzicato a sorridere uscendo dal campo, come se non gli importasse nulla del risultato. Ora i tifosi pretendono una punizione esemplare da parte di Zidane o dello stesso Perez, soprattutto dopo quanto accaduto.