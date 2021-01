Il Milan vuole rinforzare ulteriormente la propria rosa dopo i primi mesi positivi: pronto il colpo dal Brasile, è sfida con la Juventus

È stato un avvio di stagione importante per il Milan, che dopo 304 giorni però è tornato a perdere in campionato e lo ha fatto nello scontro diretto contro la Juventus, anche a causa delle diverse assenze per Covid o infortuni. Nonostante ciò, però, i rossoneri mantengono la vetta della classifica in Serie A.

La compagine allenata da Stefano Pioli infatti mantiene il vantaggio sull’Inter anche a sorpresa rispetto alle previsioni di inizio stagione. Il ‘Diavolo’ infatti ha come obiettivo quello di tornare in Champions League e quindi occupare una delle prime quattro posizioni, ma gli ultimi risultati potrebbero anche far crescere le ambizioni della società.

Calciomercato Milan, assalto a Brenner: pronta l’offerta con Duarte più soldi

Il Milan vede ormai con ottimismo il proprio futuro e sa che deve insistere per continuare la crescita e non perdere quanto di buono è stato fatto fino a questo momento. La dirigenza è molto attiva sul calciomercato per garantire nuovi colpi e fornire ulteriori alternative al tecnico Stefano Pioli.

Nel mirino della società ora potrebbe esserci Brenner, di proprietà del San Paolo. L’attaccante classe 2000 è seguito anche dalla Juventus ma il Milan sarebbe pronta al sorpasso. Sul piatto potrebbe esserci Duarte più l’aggiunta dei soldi: il brasiliano ha una clausola da 50 milioni ma può partire anche per 20-22 milioni.

L’intento è quello di acquistarlo subito per anticipare la Juventus per poi lasciarlo crescere al San Paolo fino alla prossima estate.