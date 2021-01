Il futuro di Samu Castillejo non è così legato a quello del Milan. La concorrenza in attacco non manca e dalla Spagna insistono per un ritorno in Liga. Al suo posto idea dalla Germania

Non è stata fin qui una stagione esaltante quella di Samu Castillejo che in un Milan che sta facendo benissimo sta incontrando diverse difficoltà. L’esterno di Pioli è finito indietro nelle gerarchie ad inizio stagione alle spalle dei vari Leao, Rebic e soprattutto Saelemaekers che gli ha sottratto la titolarità sulla corsia di destra dell’attacco. Lo spagnolo ha quinti assunto un ruolo da comprimario come dimostrano i numeri raccolti finora: un solo gol in campionato in 12 apparizioni con il computo che migliora solamente aggiungendo le 6 partite condite da 2 gol in Europa League, competizione nella quale grazie al turnover ha trovato maggiore continuità. L’ex Villarreal ha quindi ritrovato minuti nelle ultime uscite ma con i ritorni nelle prossime settimane degli assenti Rebic (per Covid) e Saelemaekers (per infortunio), lo spazio potrebbe ridursi nuovamente. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Castillejo in Spagna: idea Grifo dalla Bundesliga

Dalla Spagna inoltre nelle scorse settimane si è parlato di un Castillejo scontento per la situazione attuale con diversi club di Liga pronti a riportarlo in patria. Su tutti ci sarebbero Valencia, Atletico Madrid e Siviglia che avrebbero manifestato interesse per l’ex Villarreal senza però ancora nessuna offerta formale. Con la giusta proposta però non è da escludere che Castillejo possa partire già a gennaio a caccia di continuità in Liga.

A quel punto il Milan dovrebbe trovare un sostituto che possa andare a rimpiazzare lo spagnolo. In tal senso potrebbe prender corpo una suggestione Vincenzo Grifo, che sta raccogliendo ottimi numeri in Germania con la maglia del Friburgo. 7 reti in 14 presenze ed una posizione di metà classifica piuttosto tranquilla per i teutonici che con la giusta chiamata potrebbero anche lasciarlo andare. Grifo dal canto suo potrebbe gradire un ritorno in patria in una big in lotta per lo scudetto anche per mettersi in mostra agli occhi del ct Mancini per non perdere il treno Europei. L’esterno italiano più ricoprire ogni ruolo dell’attacco e sarebbe tatticamente perfetto per Pioli in caso di addio di Castillejo. Il valore di mercato non supera di molto i 10 milioni ed in Serie A ci sarebbe anche il Parma che potrebbe puntarci come erede di Gervinho.