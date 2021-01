Il Milan è pronto a scendere in campo a San Siro per riscattare la sconfitta con la Juventus: Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic che partirà dalla panchina

Il Milan deve riscattare la sconfitta di pochi giorni fa contro la Juventus e questa sera alle 20:45 ospita il Torino dell’ex allenatore Giampaolo. Pioli si affida a Castillejo, Hauge e Brahim Diaz, a supporto di Rafael Leao. Calhanoglu partirà dalla panchina, rientra invece dalla squalifica Sandro Tonali che affiancherà Kessié in mezzo al campo. Confermati i quattro di difesa, ma Pioli questa volta potrà contare anche su Zlatan Ibrahimovic che torna in panchina dopo l’infortunio al polpaccio. Lo svedese proverà ad entrare in campo per qualche minuto qualora ce ne fosse bisogno.

Formazioni UFFICIALI Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. All.Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. All.Giampaolo