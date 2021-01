Il Milan pensa al calciomercato e punta Zapata come rinforzo in attacco: l’Atalanta chiede Hauge in prestito

Il Milan viene dalla sconfitta a San Siro contro la Juventus per 3-1. Nonostante questo risultato, la stagione dei rossoneri, in testa alla classifica a +1 dall’Inter, rimane più che positiva e oltre le aspettative. Maldini e gli altri dirigenti, però, continuano a tenere d’occhio il calciomercato, anche in vista della prossima stagione. In particolare, il ‘Diavolo’ starebbe pensando ad un importante rinforzo in attacco proveniente dalla nostra Serie A.

Calciomercato, Milan su Zapata: la ‘Dea’ chiede Hauge

Possibile intreccio di mercato in Serie A. Il Milan, ancora in attesa di novità per quanto riguarda il rinnovo di Ibrahimovic, potrebbe puntare un rinforzo in attacco per la prossima estate, soprattutto in vista della più che probabile partecipazione alla prossima Champions League. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Si tratta di Duvan Zapata, importante centravanti in forza all’Atalanta. La ‘Dea’, dal canto suo, potrebbe chiedere il prestito immediato di un giovane che è stato protagonista di alcune ottime prestazioni in questa prima parte di stagione. Il giocatore in questione è Hauge, ala sinistra norvegese dei rossoneri, che potrebbe fungere da ‘acconto’ per l’acquisto del colombiano.

Zapata è sicuramente un nome dalla grande risonanza e potrebbe essere la scelta giusta per affrontare al meglio il prossimo anno, anche per quanto riguarda l’Europa. Situazione da monitorare in attesa di eventuali novità.

