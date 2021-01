La Juventus potrebbe pensare a una nuova rivoluzione in panchina: decisiva la presenza di Cristiano Ronaldo

È un periodo particolare quello della Juventus, che praticamente dall’inizio della stagione alterna prestazioni importanti e positive a gare deludenti con risultati inaspettati. I bianconeri non hanno ancora un’identità ben precisa e hanno bisogno di maggiore continuità per rientrare definitivamente nella corsa per lo scudetto e rispettare gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Mercoledì scorso è arrivato un successo importante sul campo del Milan per 1-3 che ha dimostrato che quando vuole la Juventus sa fare la partita, ma c’è bisogno di prestazioni del genere anche nelle gare che all’apparenza risultano più semplici per poter risalire la classifica.

Calciomercato Juventus, c’è ancora l’idea Zidane per il futuro

La società intanto continua a pensare al futuro e studia nuove mosse da effettuare. Andrea Pirlo sta vivendo degli alti e bassi come allenatore e per questo per la panchina continua ad esserci il nome di Zinedine Zidane, così come riportato da ‘Don Balon’.

Il francese ha un contratto con il Real Madrid fino al 2022 e Florentino Perez ha piena fiducia in lui. Il tecnico ha intenzione di finire sicuramente la stagione con i ‘Blancos’, ma il futuro resta un’incognita e il club sembra pronto ad assecondare ogni sua decisione. La Juventus continua a seguire la sua situazione e il fattore Cristiano Ronaldo può essere decisivo, riporta il portale iberico.

Il portoghese ha vinto tre Champions League consecutive con Zidane e sicuramente sarebbe positivo per entrambi ritrovarsi in un nuovo club insieme.