Calciomercato Milan, beffa Juventus | Via Theo Hernandez in uno scambio

Il Milan potrebbe lasciar andare via Theo Hernandez: per la Juventus sarebbe una beffa visto lo scambio con il PSG

I giocatori del Milan si stanno mettendo in mostra in questa stagione: molto alto il rendimento di alcuni elementi, tra cui Theo Hernandez. Il terzino sinistro spagnolo si sta affermando come uno dei migliori d’Europa e ha attirato su di sé gli occhi dei maggiori top club europei, tra cui il Paris Saint-Germain. I parigini vogliono rinforzare la squadra dopo l’arrivo in panchina di Mauricio Pochettino. Lo spagnolo finora in Serie A ha già segnato quattro gol in quattordici partite, siglando pure tre assist.

Milan, sondaggio del PSG per Theo Hernandez: Juve beffata

L’idea del PSG è quella di assicurarsi le prestazioni di Theo Hernandez. Considerando alcuni ‘scontenti’ nella rosa parigina, Leonardo potrebbe pensare a inserire nella trattativa uno come Mauro Icardi. Il centravanti argentino vuole tornare in Serie A, dopo un brutto periodo passato a Parigi con Tuchel. Una sorta di offerta per adesso ‘bozzata’ con anche Leandro Paredes.

Il Milan per ora non ha intenzione di vendere Theo Hernandez, magari se ne potrà parlare per giugno. Per la Juventus sarebbe un doppio ko, visti gli interessi noti per Icardi e Paredes.