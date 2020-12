Juventus a caccia di un colpo in difesa, per giugno c’è la pista Savic dell’Atletico Madrid, in scadenza nel 2022

Le precarie condizioni fisiche di Chiellini e Demiral hanno portato Andrea Pirlo a dover affrontare più di un problema al centro della difesa. Ecco perché in casa Juventus si continua a sondare il terreno per un difensore centrale. Il club bianconero è a caccia dell’uomo giusto da regalare al tecnico bresciano. Le condizioni degli attuali difensori in rosa saranno importanti per capire se a gennaio il centrale sarà o meno una priorità di casa Juve, ma di certo i nomi sulla lista di Paratici non mancano. In Italia piace molto il giovane Lovato del Verona, nel mirino anche del Milan, mentre dall’Inghilterra è emersa la suggestione Ake.

Calciomercato Juventus, occasione Savic a giugno

Se però il club non dovesse muoversi a gennaio, sicuramente si interverrà a giugno. E il nome giusto potrebbe portare in casa Atletico Madrid, club con cui la Juventus ha ottimi rapporti, come testimonia l’affare Morata. Si tratta del centrale montenegrino Stefan Savic, extracomunitario (per questo impossibile da tesserare a gennaio) e che ben conosce la Serie A vista l’esperienza con la maglia della Fiorentina. Savic, 29 anni, è un profilo esperto su cui puntare. Il suo contratto con gli spagnoli scade nel 2022 e questo può rappresentare un’ottima occasione per Paratici e la dirigenza bianconera.

L’ex viola è un calciatore importante per Diego Simeone, ma se non dovesse rinnovare con l’Atletico, allora il club potrebbe seriamente pensare di venderlo per evitare di perderlo a zero. Il club spagnolo potrebbe anche non necessariamente aver bisogno di un’alternativa. Visto il possibile arrivo di Marcos Alonso a sinistra, Simeone potrebbe dirottare in mezzo Mario Hermoso. Il vantaggio per la Juventus sarebbe poi il prezzo. Impossibile per gli spagnoli pretendere i 25 milioni con cui viene attualmente valutato: il centrale potrebbe partire per meno di 15. E anche l’ingaggio potrebbe non rappresentare un problema. Quello di Savic si aggira attorno ai 2 milioni di euro, decisamente sostenibile per le casse bianconere.

Il montenegrino classe 1991 è un profilo non nuovo in casa juventina. La dirigenza lo ha già seguito in passato e continua a monitorarlo. Se non dovesse esserci la necessità di intervenire a gennaio e soprattutto se lui non dovesse rinnovare il proprio contratto con il club iberico, allora non è da escludere un possibile affondo bianconero nel corso della prossima estate.