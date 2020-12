Juventus a caccia di un difensore forte e di prospettiva in vista della prossima estate. Indiscrezioni di calciomercato conducono in casa del Manchester City di Guardiola

Nei piani della Juventus c’è il rafforzamento della difesa, reparto centrali. Questo perché Chiellini è a fine carriera oltre che sempre infortunato, Bonucci continua a dare grossi segnali di cedimento e Demiral non si sta dimostrando del tutto all’altezza della situazione. Difficilmente, però, un investimento di portata elevata verrà fatto già nell’imminente calciomercato di gennaio: mancano i soldi e il tempo, inoltre i club non intendono intaccare le proprie rose a meno che non siano obbligati da circostanze quali infortuni. Per restare aggiornato con le ultime news CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juve brucia tutti | Scambio in Serie A!

Calciomercato Juventus, idea Ake per la difesa: richiesta choc del Manchester City

L’estate prossima, con la tela che potrebbe essere tessuta nei prossimi mesi, la Juve può mettere le mani su un profilo giovane e di grande prospettiva ma già con una certa esperienza alle spalle. Il nome è quello di Nathan Ake, olandese di piede mancino compagno in Nazionale di Matthijs de Ligt. Il Manchester City lo ha pagato circa 45 milioni di euro la scorsa finestra estiva, fin qui però il classe ’95 non ha reso secondo le attese anche per via di alcuni problemi fisici. Indiscrezioni parlano di una possibile apertura del club inglese, in eccellenti rapporti con la Juve come conferma lo scambio Danilo-Cancelo di un anno e mezzo fa, alla cessione dell’ex Bournemouth, ma al contempo di una eventuale richiesta shock ai bianconeri: uno scambio alla pari, sui 65 milioni di euro, con Paulo Dybala che Guardiola avrebbe sulla lista per il dopo Aguero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: sfuma Gedson Fernandes! La situazione

A questa ‘proposta’ i bianconeri potrebbero replicare chiedendo l’aggiunta di 20-30 milioni di euro, sempre a patto che l’argentino abbia rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2022. In caso contrario non è escluso possa addirittura accettare l’offerta da Manchester portando a termine lo scambio alla pari, che comunque frutterebbe una super plusvalenza.

A.R.

APPIP ERROR: amazonproducts[ TooManyRequests|The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API. ]