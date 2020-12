Il Cagliari riabbraccia Nainggolan: visite mediche a Villa Stuart in attesa dell’ufficialità. Operazione in prestito secco fino a giugno dall’Inter

Il Cagliari mette a segno un importante colpo di mercato. Radja Nainggolan si prepara a vestire per la terza volta in carriera la maglia rossoblù. Il centrocampista – in arrivo dall’Inter con la formula del prestito secco fino a giugno – ha svolto oggi le visite mediche a Villa Stuart. Per l’ufficialità bisogna attendere l’apertura della sessione invernale prevista per il prossimo 4 giugno.

Il colpo Nainggolan è la classica trattativa che accontenta tutte le parti in causa. Il giocatore – impiegato per appena 45 minuti da Antonio Conte in questo avvio di campionato – torna nella piazza che più di tutte porta nel cuore e con la quale vanta il maggior numero di presenze in Serie A. Per il belga si tratta della terza esperienza in Sardegna, l’ultima vissuta proprio la passata stagione sempre in prestito dall’Inter.

Il Cagliari porta a casa un colpo d’esperienza che potrebbe permettere a mister Di Francesco di provare nuove soluzioni tattiche. In Sardegna, infatti, il belga ritrova l’allenatore con cui ha realizzato più assist in carriera: 11 in 42 presenze ai tempi della Roma. Nella capitale il giocatore agiva sulla trequarti, posizione che potrebbe rioccupare anche in rossoblù dietro le due punte, Joao Pedro e Simeone.

I numeri di Nainggolan e le sue prime parole

Entusiasmo anche tra i tifosi sardi, che hanno riempito le pagine social di Nainggolan con commenti e auguri. Il giocatore, con il Cagliari, vanta già 166 presenze e 13 gol. Il belga potrebbe esordire il 6 gennaio proprio alla Sardegna Arena nel match contro il Benevento o – in seconda opzione – a Firenze con la Fiorentina, squadra alla quale ha realizzato già quattro gol e sei assist in carriera.

Nainggolan ha voglia di rimettersi in gioco e dimostrare che ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Il belga non vede l’ora di iniziare, come testimoniano le sue prime parole rilasciate dopo aver sostenuto le visite d’idoneità a Villa Stuart: “Sono molto contento, ma aspetto l’ufficialità”. Il centrocampista ha lanciato un messaggio anche all’Inter, sottolineando che non “ha avuto le possibilità per esprimersi ai suoi livelli”. Il campo – come sempre – darà il verdetto finale.