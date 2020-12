Il futuro di Lautaro Martinez torna ad essere in bilico e potrebbe essere lontano dall’Inter: pronta la maxi offerta

Dopo un avvio difficile di stagione, l’Inter sta provando a rialzarsi e lo sta facendo nel migliore dei modi almeno in Serie A, dove ha raggiunto ben sette vittorie consecutive nell’ultimo periodo che hanno permesso di risalire la classifica e raggiungere le zone alte: ora la vetta occupata dal Milan dista solo un punto.

Intanto i nerazzurri sono usciti dalla Champions League nel mese di dicembre a causa del pareggio con lo Shakhtar Donetsk, per questo motivo l’obiettivo principale sarà riconquistare un titolo tra Serie A e Coppa Italia. Non avere l’impegno in più infrasettimanale potrebbe essere un vantaggio rispetto a Milan e Juventus.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez seguito dal Manchester City: pronta la maxi offerta

La società intanto continua a pensare al calciomercato e in particolare alla situazione di Lautaro Martinez, visto che il suo futuro sembrerebbe essere ancora in bilico. Il Barcellona non lo sta più seguendo ma su di lui ci sarebbero altri top club pronti all’assalto.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, sull’argentino ci sarebbe il Manchester City. Il club di Premier League potrebbe mettere sul piatto Zinchenko, valutato circa 22 milioni di euro, più l’aggiunta di 53 milioni per raggiungere la cifra di 75 milioni richiesta dall’Inter.

La telenovela Lautaro Martinez dunque non è ancora finita e presto potrebbero esserci nuove puntate con il Manchester City protagonista al posto del Barcellona.