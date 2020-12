Calciomercato Inter, operazione rinnovo in mediana | Il punto

Inter intenzionata a rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic: l’accordo tra il croato e la società scade nel 2022

Un ruolo chiave nello scacchiere di Antonio Conte, un contratto in scadenza nel 2022. La volontà da parte dell’Inter, vista l’importanza del ruolo di Marcelo Brozovic, è quella di proseguire il rapporto con il centrocampista croato, a patto che il rinnovo si concretizzi. Evitare che il giocatore inizi la prossima stagione in scadenza è infatti prioritario. Se Brozovic non dovesse rinnovare prima dell’inizio dell’annata 2021/2022, la cessione sarà automatica.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Brozovic

Da parte del croato e dell’entourage c’è certamente la disponibilità a proseguire la carriera in nerazzurro. L’Inter è pronta a proporre un lieve adeguamento dell’ingaggio. Attualmente il croato percepisce 3,5 milioni. La volontà è quella certamente di guadagnare di più, con la società che sarebbe disposta ad alzare la proposta, senza però svenarsi. La volontà è però certamente quella di proseguire il rapporto, ma soprattutto di togliere quella che è la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Una cifra che ha più volte spaventato la società meneghina nel corso delle ultime sessioni di mercato.

Oltre però a voler togliere la clausola, l’altra volontà è quella di rinnovare entro questa stagione. O per lo meno trovare un accordo e annunciare la firma, subito dopo aver terminato l’attuale annata. L’Inter infatti potrebbe concentrare tutti i rinnovi a fine stagione per evitare discussioni, ma nel caso del croato si vuole certamente evitare di arrivare a giugno senza certezze in merito al rinnovo. Se questo accordo non dovesse esserci, a quel punto Marotta e la dirigenza spedirebbero Brozovic dritto nella lista dei partenti.

E se la firma non dovesse arrivare, attenzione a questo punto all’interesse di altri club. Dalla Premier League in primis, ma non andrebbe esclusa neppure la Juventus. Certamente poi l’Inter non si ritroverebbe nella posizione di tirare troppo la corda nei negoziati e potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni di euro.