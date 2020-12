L’Inter potrebbe presto dire addio a Ivan Perisic nell’ambito di uno scambio con il Tottenham di José Mourinho: un top player per il centrocampo di Conte

L’Inter ha a disposizione una gran quantità di calciatori di cui Conte può fare a meno. Uno di questi è Ivan Perisic, che da quando è tornato dal Bayern Monaco non si è più espresso su livelli alti come in passato. In più, il 3-5-2 non aiuta: il croato è un esterno d’attacco e fa fatica a giocare da quinto di sinistra. Una situazione che induce il club nerazzurro a prendere in considerazione altre soluzione, come la suggestione Dele Alli dal Tottenham.

Inter, scambio Perisic-Dele Alli con il Tottenham

Sia l’Inter, sia il Tottenham, potrebbero prendere una decisione molto importante. Scambiare due calciatori ‘scontenti’ per accontentare i propri allenatori. José Mourinho non ha più intenzione di dare fiducia a Dele Alli, che in questa stagione ha collezionato solo 74′ in Premier League. Il centrocampista inglese è fuori dai piani del manager portoghese.

D’altra parte, Dele Alli si adatterebbe bene nel centrocampo di Conte: l’idea di Mou è quella di chiedere uno scambio per Perisic, che come esterno d’attacco a sinistra nel 4-2-3-1 potrebbe ritornare ai fasti della Baviera e della nazionale croata, con il quale ha raggiunto la finale del Mondiale nel 2018.