Juventus che tenta il colpo in anticipo in Serie A: scambio tra centrocampista e portiere con Inter e Roma beffate

La Juventus continua ad essere molto attenta sul mercato soprattutto quando si parla di giovani talenti. Un centrocampista della Serie A ha attirato l’attenzione su di sé in questo inizio di stagione ed anche Inter e Roma lo hanno messo nel mirino. Bianconeri pronti allo scambio per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, scambio tra Perin e Rovella: la mossa per anticipare Inter e Roma

Occhi in Serie A per la Juventus, che già a gennaio sarebbe pronta a mettere le mani su un centrocampista che continua a sorprendere tutti, ovvero Nicolò Rovella. Il centrocampista del Genoa ha dimostrato grandi qualità soprattutto a livello di tenacia, finendo nel mirino anche di Inter e Roma.

Così la Juventus per anticipare la concorrenza delle altre due big italiane potrebbe pensare di mettere sul piatto il trasferimento definitivo del portiere Mattia Perin, attualmente al Genoa. Inoltre per convincere i rossoblu Rovella potrebbe essere lasciato in prestito proprio in Liguria per la fine di questa stagione ed anche della prossima. Una mossa che dunque potrebbe anticipare la concorrenza per assicurarsi un talento del futuro.