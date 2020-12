Nella sessione invernale di calciomercato la Juventus vorrebbe regalare nuovi innesti funzionali ad Andrea Pirlo: la strategia

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore in vista della seconda parte di stagione. Dopo un avvio non troppo esaltante, ora il club bianconero sarebbe sul punto di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo incidendo soprattutto sul reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, assalto a Milik: l’assist

La Juventus sarebbe sempre molto attiva per arrivare all’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik, ormai fuori dai piani del club partenopeo. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid per sostituire Diego Costa, ma come rivelato da Cadena SER il club spagnolo vorrebbe chiudere Loren Moron del Betis, che arriverebbe in prestito con l’opzione di riscatto: 2 milioni subito più altri 8 in estate.

L’assist arriverebbe così proprio dalla concorrenza spagnola: la Juventus vuole essere protagonista con innesti funzionali all’idea di gioco di Pirlo. Un centravanti in grado di invadere l’area di rigore avversari mettendo a segno anche gol decisivi. Il profilo di Milik resta nell’orbita del club bianconero.

Sarebbe un colpo importante per completare la rosa a disposizione dell’allenatore bresciano, che predilige un gioco ricco di fraseggi e di scambi continui di posizione per attirare ed ingannare gli avversari colpendoli poi alle spalle.