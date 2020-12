Continua il lavoro senza sosta di Juventus e Inter, pronte ad annunciare i prossimi colpi di gennaio: duello in Serie A

Giorni intensi in casa Juventus e Inter, sempre alla ricerca di un centravanti funzionale rispetto alle idee dei rispettivi allenatori Pirlo e Conte. Così i due top club d’Italia potrebbero annunciare colpi importanti già a partire dai primi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Pelle

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Graziano Pellè resta nel mirino dell’Inter visto che conosce molto bene Antonio Conte fin dai tempi della Nazionale. L’attaccante italiano ha collezionato 20 presenze in maglia azzurra, 17 con l’allenatore leccese di cui ben quindici da titolare. Nonostante l’errore dagli undici metri contro la Germania, Conte lo accoglierebbe nuovamente a braccia aperte. Dopo l’avventura in Cina con lo Shandong Luneng, tra due giorni sarà libero. Inoltre, dopo aver guadagnato circa 15 milioni di euro annui, il centravanti leccese dovrebbe ridursi visibilmente l’ingaggio.

Così potrebbe esserci anche l’interessamento della Juventus, a sua volta alla ricerca di un vice Morata da affidare a Pirlo. Si tratta di un attaccante esperto in grado di essere micidiale in area di rigore avversaria mettendo in apprensione le difese avversarie grazie alla sua struttura fisica.

Derby in Serie A per Graziano Pellè, pronto a tornare in Italia dopo tantissimi anni all’estero.