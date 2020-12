Juventus e Inter hanno da tempo messo gli occhi su Isco, in uscita dal Real Madrid: lo spagnolo ha deciso il suo futuro

Juventus e Inter sono alla ricerca di nuovi colpi in grado di alzare il tasso qualitativo delle rose di Pirlo e Conte. L’idea sarebbe quella di affidarsi a dei veri e propri ‘registi’ della zona offensiva, in grado di legare il gioco tra centrocampo e attacco e offrire delle soluzioni in più. I nerazzurri sono alle prese con Eriksen, che è ormai diventato un caso visti i pochi minuti che Conte gli ha concesso finora. Tuttavia, è importante sfruttare le occasioni di mercato e questo anche la dirigenza bianconera lo sa bene. Sia Paratici, sia Marotta, avevano messo gli occhi su Isco, in uscita dal Real Madrid.

Niente Juventus e Inter: Isco andrà al Siviglia

Isco non rientra più nei piani di Zidane e, anche grazie al contratto in scadenza nel 2022, la sua valutazione è calata fino a 20 milioni di euro. Una cifra davvero molto bassa, considerando il valore del giocatore e ciò che è stato per il Real Madrid fino a poco tempo fa. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘AS‘, lo spagnolo ha già preso la decisione sul suo futuro.

Zinedine Zidane non vuole privarsi di Isco a gennaio, nonostante non sia più un titolare. I tanti infortuni che quest’anno sono capitati al Real Madrid, infatti, impongono il tecnico francese a stare attento nel privarsi dei suoi giocatori. La partenza del trequartista spagnolo è prevista per l’estate prossima: destinazione Siviglia, dove potrà tornare a esprimersi sui suoi livelli e lo farà in una città molto vicino alla provincia di Malaga, dov’è nato e dove la sua famiglia si sente a casa. Con questa decisione, Juventus e Inter vengono tagliate automaticamente fuori, con Isco che resterebbe a giocare nella Liga.