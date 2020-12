Dopo sei mesi nel Tottenham di Mourinho arriva la bocciatura del tecnico portoghese: Juventus che si inserisce

Torna in campo oggi il Tottenham di Mourinho, che dopo quattro partite senza vittoria cerca riscatto contro il Newcastle. Nel frattempo il tecnico portoghese tira le somme sulla propria rosa e boccia un esterno, che dopo sei mesi potrebbe tornare al club d’appartenenza. La Juventus si inserisce tentando il colpaccio.

Calciomercato Juventus, Mourinho rispedisce Bale al Real Madrid: inserimento dei bianconeri

Non decolla il rapporto tra Jose Mourinho e Gareth Bale. Il ritorno del gallese in prestito dal Real Madrid era stato accolto con grande entusiasmo al Tottenham, ma le prestazioni non sono state quelle aspettate. In questo ritorno tra gli ‘Spurs’ l’esterno di proprietà dei ‘Blancos’ ha collezionato 11 presenze, di cui 8 da titolare, mettendo a segno 3 gol tra campionato e coppe.

Un totale che però sembrerebbe non bastare per la riconferma tra le file del Tottenham e che potrebbe portare all’addio anticipato, tornando al Real Madrid già a gennaio. Così ad inserirsi potrebbe essere la Juventus, che segue Bale da tanto tempo e che potrebbe pensare di inserirsi nel prestito, prendendo il calciatore per i sei mesi di prestito mancanti. Un grande colpo di mercato che potrebbe essere un’ulteriore arma nell’arsenale di Andrea Pirlo, ma per metterlo a segno servirà l’ok da parte del Real Madrid per subentrare nel prestito.