Florentino Perez blocca le cessioni e gli acquisti del Real Madrid a gennaio: Zidane non ha chiesto rinforzi

Il Real Madrid non acquista e non vende a gennaio. La società spagnola ha deciso di mantenere il blocco col quale ha iniziato la stagione, anche a fronte del fatto che Zidane non ha chiesto rinforzi per il calciomercato invernale. L’allenatore francese si è detto soddisfatto del gruppo a sua disposizione e, soprattutto, aspetta che in estate possa arrivare Mbappe, per ora unico grande obiettivo dichiarato, stando a quanto riportato da ‘As’.

Calciomercato Real Madrid, cessioni e arrivi bloccati

Questo significa che a gennaio non ci saranno nemmeno cessioni: Marcelo, Jovic e Isco, quindi, rimarranno saldi alla maglia delle merengues, per tentare l’assalto alla Liga e alla Champions League, dove la qualificazione agli ottavi è arrivata non senza difficoltà. Jovic sembrava potesse essere promesso sposo del Milan, pronto a ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic quest’anno e lentamente iniziare a ritagliarsi spazio per una maglia da titolare nella prossima stagione, facendo leva sulla sua giovanissima età: i rapporti tra Milan e Real Madrid sono ben saldi, soprattutto dopo gli affari legati a Theo Hernandez e Brahim Diaz, ma a questo punto l’idea sembra destinata a tramontare.

Discorso analogo per Isco e Marcelo, entrambi in orbita Juventus, con il primo che aveva necessità di trovare una nuova squadra, anche per non vedere vanificato il proprio impegno con il club in funzione della partecipazione all’Europeo di quest’estate: un appuntamento che nessun giocatore vuole perdere, tantomeno Isco, che vorrà guidare la propria Spagna al successo. Tutti dovranno, però, sottostare a quanto stabilito dal Real Madrid, che mai come in questo periodo è molto attenta al budget e ai propri conti, sposando una austerità del bilancio fondamentale per superare la crisi legata al Covid.