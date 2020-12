Si avvicina il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri: top club in crisi, super offerta al tecnico livornese

Manca poco alla riapertura del calciomercato che, a gennaio, potrebbe vedere tra i protagonisti nuovamente Massimiliano Allegri. L’ex allenatore bianconero è sempre più vicino a tornare nell’elite del calcio europeo: c’è la super offerta per entrare a stagione in corso.

Calciomercato, riecco Allegri: ingaggio top per il ritorno in panchina

Il futuro di Massimiliano Allegri va delineandosi giorno dopo giorno. Diversi club europei che negli ultimi mesi hanno sondato il terreno per l’ex allenatore della Juventus, attualmente libero. Sul tecnico toscano, però, sembra essere piombata con decisione l’Arsenal. I deludenti numeri di Arteta (14 punti in 14 giornate, solo 1 punto nelle ultime tre uscite in Premier) spingono i ‘Gunners’ ad accelerare per un cambio in panchina.

Allegri in pole position, con una ricca offerta di 10 milioni netti di ingaggio, a stagione, più 3 di bonus in caso di vittoria di Europa League. Una svolta, in quel di Londra, che potrebbe arrivare nell’immediato se Arteta non dovesse convincere portando punti che muovano la classifica.

La complicata sfida di Coppa di Lega con il City ed il big match di campionato con il Chelsea, due scogli da superare per scacciare via la sempre più concreta ombra di Allegri.