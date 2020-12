Calciomercato Serie A, caso Cavani | Gli scenari futuri

Problemi in Premier League per Edinson Cavani, che a questo punto potrebbe anche pensare al ritorno in Serie A

Potrebbero esserci guai in vista per Edinson Cavani, che è alle prese con dei problemi legati a un post pubblicato sui social. L’uruguaiano ha risposto attraverso una storia su Instagram a un tifoso con la seguente frase: “gracias negrito!”. Il commento poi è stato rapidamente cancellato, ma ormai era stati visto da tutti.

La FA, ovvero la federcalcio inglese, ha seguito il caso e ha svolto degli accertamenti in queste settimane. Quest’oggi poi è partita formalmente l’accusa nei confronti di Cavani, che avrà tempo di difendersi fino al prossimo 4 gennaio. Il giocatore ha assicurato che si trattava di un termine benevolo che in Sudamerica non ha accezione negativa.

Calciomercato, la FA accusa Cavani: il futuro potrebbe essere nuovamente in bilico

Queste le parole di Cavani rilasciate attraverso una nota: “Sono totalmente contrario al razzismo e ho cancellato il post non appena mi è stato spiegato che poteva essere interpretato in modo diverso. Mi scuso sinceramente per questo”. Il tema però è sicuramente delicato e le conseguenze potrebbero essere spiacevoli.

Non è da escludere a questo punto una separazione dal Manchester United, anche se le parti si sono riunite da poco ed è comunque un’opzione difficile. In caso di addio, potrebbe spuntare nuovamente la Serie A su di lui, visto che lo aveva seguito anche nella scorsa estate.

La FA ha accusato Cavani di “comportamento inappropriato” sui social network con l’aggravante il riferimento riguardava al colore o razza o etnia di un’altra persona.