Domenico Berardi, attaccante esterno del Sassuolo di Roberto De Zerbi, sta impressionando in questa stagione con la maglia del club neroverde. Anche ieri per lui un super assist che ha favorito la rete di Traoré per il momentaneo vantaggio

Domenico Berardi si sta confermando come una delle stelle più brillanti del calcio italiano. Dopo qualche stagione di alti e bassi, con l’arrivo di De Zerbi sulla panchina del Sassuolo, il classe 1994 ed originario di Cariati Marina ha finalmente trovato la sua dimensione diventando un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico del tecnico ex Benevento, ed un giocatore di assoluto affidamento nella Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini.

Nella prossima giornata lo vedremo impegnato contro il Milan, squadra al quale ha rifilato anche un poker e, che potrebbe essere nel suo futuro anche nei mesi di calciomercato.

Calciomercato Milan, Berardi sarebbe perfetto per Pioli!

Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli infatti, Domenico Berardi sarebbe un tassello che si andrebbe ad incastrare perfettamente, fornendo anche maggiori garanzie rispetto alla staffetta Saelemaekers-Castillejo. Una suggestione di mercato che potrebbe essere frenata però dalle cifre, almeno per questa finestra invernale. Il Sassuolo infatti, per privarsi del giocatore, potrebbe chiedere una cifra vicina almeno ai 30 milioni di euro, decisamente esosa per le casse del Diavolo.

In estate però, magari con una qualificazione in Champions League intascata, il 26enne Berardi potrebbe essere la ciliegina sulla torta per un Milan a caccia di riscatto in Italia e non solo.