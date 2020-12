Calciomercato, divorzio Inter-Eriksen | Ecco l’ostacolo

Nonostante un destino sulla carta già segnato, la cessione di Christian Eriksen da parte dell’Inter non sarà semplice: i motivi

L’amara eliminazione in Champions League può portare strascichi importanti per l’Inter che, in ottica futura, ha intenzione di fare a meno di Christian Eriksen. Il danese, impiegato ancora una volta da Conte solo per una manciata di minuti nel finale di gara contro lo Shakhtar, ha diverse squadre interessate a prelevarlo nel calciomercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, esodo Inter | Tre addii da 175 milioni

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro Marotta | Premier o suggestione in Serie A

Calciomercato Inter, cessione Eriksen: un nodo da sciogliere

Non è un mistero che Antonio Conte non abbia mai promosso pienamente Christian Eriksen, ormai ai margini del progetto nerazzurro e destinato a partire. Tra le possibili opzioni nel futuro del danese, oltre al sempre vivo interesse del Psg di Leonardo, vi è certamente quella che lo riporterebbe in Premier League, dove Eriksen ha lasciato un eccellente ricordo dopo le diverse stagioni al top con il Tottenham. Arsenal, con Allegri in pole e che stima il trequartista dell’Inter, ma anche West Ham e Manchester United rimangono alla finistra. Il nodo da sciogliere riguarda, però, l’ingaggio dell’ex Ajax.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’, per salutare la Serie A, Eriksen dovrà ridursi notevolmente il suo attuale ingaggio (7,5 milioni, bonus esclusi) che l’Inter ha garantito al giocatore grazie al decreto crescita. Un decreto che, negli altri campionati, non è presente andando dunque a pesare non poco sui bilanci dei club interessati. L’Inter valuta 30 milioni Eriksen, per evitare una pesante minusvalenza.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Allegri | Sostituto Conte straniero: i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa | Sorpasso all’Inter!

La soluzione oltre al ‘taglio’ dello stipendio potrebbe essere duplice. O uno scambio con un’ipervalutazione del cartellino (con Xhaka o Paredes, già accostati alla squadra di Conte) o il prestito che permetta al club di Suning di ‘scaricare’ a titolo temporaneo un pesante ingaggio come quello del trequartista nerazzurro.