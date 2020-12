Calciomercato Inter, carta Eriksen | Che beffa alla Juve!

L’Inter lavora sul calciomercato e prende corpo l’idea di un clamoroso scambio con Eriksen protagonista. Di seguito le ultime indiscrezioni e tutte le ultime novità

L’Inter potrebbe rivoluzionare in maniera consistente il centrocampo nelle prossime sessioni di mercato. Uno dei calciatori in uscita è sicuramente Christian Eriksen che non ha convinto in Italia con la maglia nerazzurra. Occhio a una clamorosa idea che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘guerra’ Suning alla Juventus | Scambio rifiutato!

Calciomercato Inter, Eriksen nel clamoroso scambio con Pogba

Il futuro di Paul Pogba si allontana sempre di più dal Manchester United. Il francese sembra essere sempre più in freddo con i Red Devils, tanto che anche Andrej Kanchelskis, leggenda del club, come riporta ‘Caught Offside’, ha espressamente dichiarato che il centrocampista dovrebbe lasciare una volta per tutte gli inglesi: “Pogba dice sempre di voler lasciare il Manchester United, quindi per me sarebbe meglio se se ne andasse. Se ogni volta dici “Non mi piace, voglio andarmene”, allora vattene. Via. Parti. Nessun problema. Anche Raiola è un grosso problema, dice sempre che Pogba non è contento al Manchester United”.

L’Inter potrebbe rivestire un’opzione credibile per il futuro del francese. Nello scambio con i Red Devils potrebbe rientrare Christian Eriksen, ormai separato in casa all’Inter. I nerazzurri potrebbero dunque offrire 35-40 milioni più il trequartista ex Tottenham per l’ex bianconero. L’affare sarebbe una vera e propria beffa per la Juventus che da anni insegue il suo ex centrocampista, che tanto bene aveva fatto a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione in attacco | Galactico a prezzo di saldo