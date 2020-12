Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa | Sorpasso all’Inter!

La Juventus prova a superare l’Inter: spunta l’intrigante idea di scambio, Douglas Costa per beffare i nerazzurri di Conte

La Juventus, in attesa del match di campionato contro il Genoa, non smette di pensare ai futuri colpi di calciomercato da regalare a Pirlo. In tal senso, può prendere corpo una clamorosa ipotesi di scambio. Colpo in mediana ed Inter, superata: il rinforzo può arrivare grazie a Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, idea scambio: cifre e dettagli

Le parole dell’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rumenigge, possono aprire ad una nuova trattativa con la Juventus. Il dirigente dei bavaresi, a ‘Tuttosport’, si è così espresso sul futuro di Douglas Costa: “Non abbiamo ancora deciso se riscattare Douglas Costa. E’ troppo presto”, ha dichiarato aggiungendo parole al miele per l’esterno in prestito dai bianconeri: “Sicuramente siamo molto contenti di lui fino ad ora. Lo abbiamo ritrovato bene. E’ il calciatore che ci serviva grazie alla sua capacità nel dribbling”.

Paratici potrebbe infatti pensare di inserire il talento brasiliano in un ipotetico scambio con Corentin Tolisso. Il centrocampista francese, ormai riserva agli ordini di Flick, piace anche all’Inter che ha in passato provato a portarlo in Serie A. Le valutazioni di Costa e Tolisso sono molto vicine, circa 20-25 milioni per entrambi.

La suggestione che porta ad uno scambio, alla pari, può quindi tramutarsi in qualcosa di concreto già nel 2021.