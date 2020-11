Calciomercato, clamoroso Haaland | Dalla Spagna: la decisione di Raiola

Erling Haaland è uno dei centravanti più ambiti di tutta Europa e Mino Raiola avrebbe preso una decisione importante

Il percorso che sta compiendo Erling Haaland è quello di un predestinato. A soli 20 anni è indubbiamente uno dei più ambiti centravanti del panorama internazionale, anche perché gioca in un club ‘medio-alto’ come il Borussia Dortmund.

Haaland, Raiola ha deciso il suo futuro

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Mino Raiola ha preso una decisione importante sul futuro di Haaland. L’intenzione del super-agente, infatti, è quella di restare al Borussia Dortmund fino all’estate del 2022. Dunque, terminare questa stagione e restare per un altro anno. Una decisione che metterebbe in difficoltà i club interessati, come per esempio Real Madrid e Juventus. Una soluzione che trova favorevole anche il padre dell’attaccante norvegese, soprattutto perché il club tedesco è molto organizzato e sta offrendo una vetrina importante ad Haaland.

