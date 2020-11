Inter-Torino, tegola per Giampaolo | UFFICIALE due positivi

Inter-Torino, brutte notizie per mister Giampaolo: UFFICIALE, due granata risultati positivi all’ultimo giro di tamponi

Brutte notizie in casa Torino per mister Marco Giampaolo: due calciatori granata sono risultati positivi di ritorno dalle rispettive Nazionali e, ovviamente, salteranno la prossima gara contro l’Inter, in programma domenica alle ore 15.00. Questo il comunicato ufficiale del club piemontese: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.

