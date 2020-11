Calciomercato Juventus, addio de Ligt | Assalto dalla Spagna

Matthijs de Ligt, reduce da lungo stop per infortunio, è pronto a mettersi a disposizione di Andrea Pirlo. Sulle sue tracce top club d’Europa

Matthijs de Ligt non vede l’ora di debuttare in stagione. A causa del problema alla spalla, il centrale olandese della Juventus sarà pronto per i prossimi impegni della compagine bianconera guidata da Andrea Pirlo. Il suo futuro resta sempre in bilico con un forte interessamento da parte della big d’Europa.

Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per de Ligt

Come svelato dal portale spagnolo “Diariogol” Matthijs de Ligt sarebbe il primo nome della lista del Barcellona nel caso in cui Joan Laporta vincesse le elezioni presidenziali. Già in passato il suo profilo è stato accostato al club blaugrana prima del suo trasferimento dall’Ajax alla Juventus.

Il difensore sarebbe così il suo regalo a Koeman, ex Ct della Nazionale olandese che conosce molto bene il valore del centrale bianconero che sarà il valore aggiunto alla formazione di Pirlo dopo il lungo infortunio.

I prossimi mesi saranno così decisivi con un’idea di mercato davvero entusiasmante che riguarda da vicino anche la Juventus.

