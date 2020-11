Calciomercato, ‘bomba’ Inter | “La Juventus ha chiesto Eriksen!”

Eriksen non vive un buon momento in nerazzurro e spunta la bomba di calciomercato: “È stato chiesto dalla Juventus”

È un periodo particolare quello che sta vivendo la Juventus, che non sta riuscendo ad esprimere al meglio il suo potenziale sopratutto dal punto di vista dei risultati. I bianconeri hanno effettuato una rivoluzione nelle scorse settimane e hanno avuto qualche difficoltà di troppo in questi due mesi di partite.

In campionato ora il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di quattro punti e bisogna provare a risalire al più presto, anche se c’è ancora tutto il tempo a disposizione per ritrovare le prime posizioni in classifica. In Champions League invece la qualificazione agli ottavi di finale è ormai a un passo.

Calciomercato Juventus, bomba su Eriksen: “Chiesto dai bianconeri per gennaio”

La compagine allenata da Andrea Pirlo è concentrata sul campo mentre la società lavora dall’esterno per programmare il futuro. Fabio Paratici sta pensando ai nuovi colpi da attuare nella nuova sessione di calciomercato e spunta anche un affare a sorpresa con l’Inter.

Ai microfoni di ‘Tele Radio Stereo’, è intervenuto il giornalista Stefano Petrucci che ha lanciato una bomba di calciomercato. Queste le sue parole: “So che la Juventus ha chiesto Eriksen per gennaio”. Il danese non sta vivendo una grande esperienza in nerazzurro visto che Antonio Conte non lo considera un titolarissimo, per questo potrebbe esserci l’addio.

La destinazione bianconera però sarebbe clamorosa, anche se Eriksen era stato cercato anche dalla Juventus prima di approdare all’Inter.

