Calciomercato Juventus, assalto Simeone | I dettagli

Nella Juventus continuano ad esserci le sirene per l’interesse di Diego Simeone ad un top player bianconero

La Juventus dovrà sfruttare al meglio questa pausa per gli impegni delle nazionali per ritrovare se stessa e la via della vittoria. Nel frattempo non smettono di aumentare le pretendenti per un top player bianconero. Anche l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, si unisce alla corsa.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: sarebbe perfetto per Simeone

Ancora tante incognite sul futuro di Paulo Dybala, che non riesce a sfruttare tutto il suo potenziale nella Juventus. Tra gli infortuni e le scelte di Andrea Pirlo, l’argentino ha giocato solamente tre partite da titolare quest’anno, complice la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Così, tra i tanti top club che mettono il mirino sulla ‘joya’ bianconera, c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘El Gol Digital’, il numero 10 juventino sarebbe il tipico calciatore che il ‘cholo’ riuscirebbe a sfruttare al meglio. Naturalmente la concorrenza per assicurarsi il calciatore è molta, ma la sessione di gennaio potrebbe essere quella più importante per l’assalto dei ‘colchoneros’ e che potrebbe dargli una concreta opportunità di aggiudicarsi l’argentino. Molto naturalmente dipenderà dal futuro impiego di Dybala da parte di Andrea Pirlo da qui fino a gennaio.

