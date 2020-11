Calciomercato Inter, tegola per l’allenatore | Affare immediato con Klopp

Nuovo infortunio per Klopp che perde un altro centrale: ora urge un intervento sul mercato

Nuova tegola per Klopp che dopo aver perso van Dijk fino a fine stagione rischia di perdere un nuovo centrale: Joe Gomez si è infortunato durante il ritiro con la nazionale inglese e verrà valutato nei prossimi giorni, così da poter conoscere l’entità del problema e quanto tempo dovrà restare fuori. Coperta molto corta adesso per il tecnico tedesco, che spera di poter recuperare almeno Fabinho, atteso per sostituire Van Dijk al rientro dalla sosta per le nazionali. In ogni caso a gennaio urge un nuovo intervento sul mercato.

Calciomercato Inter, Klopp insiste per il difensore

A maggior ragione, a intensificare le voci degli ultimi giorni, il Liverpool potrebbe puntare seriamente su Milan Skriniar, obiettivo conteso con il Tottenham, che già quest’estate aveva provato a convincere la dirigenza nerazzurra a cedere il giocatore. Rientrato nel progetto tecnico di Antonio Conte, che lo sta affiancando a Bastoni e de Vrij, l’ex difensore della Sampdoria potrebbe voler provare un’esperienza all’estero che possa dargli continuità soprattutto in Champions League, una competizione alla quale lo slovacco è particolarmente interessato. L’Inter potrebbe non volersene privare così facilmente, per non costringere Conte a restare con pochi centrali in rosa, ma dinanzi a un’offerta vantaggiosa da almeno 47-48 milioni di euro, Marotta sicuramente ascolterà le proposte di Klopp.

