Calciomercato Inter, dalla Francia: “Ecco il sogno di Allegri”

Un grande nome come Massimiliano Allegri a piede libero apre a dinamiche importanti nel mercato degli allenatori. Il tecnico, come riportano dalla Francia, ha un sogno ben preciso

Dopo i grandi successi sulle panchine di Milan e Juventus, l’allenatore non ha ancora trovato la destinazione giusta dove proseguire la sua carriera. Il quotidiano francese “Sport” aggiorna la situazione di mercato legata al tecnico. Se ne parla, infatti, da molte settimane in ottica PSG. I transalpini, però, secondo le ultime indiscrezioni non faranno sedere l’ex Juventus sulla loro panchina. Ecco le ultime.

Calciomercato Inter, Allegri sogna la panchina nerazzurra. Niente Francia

La posizione di Thomas Tuchel non è per nulla salda, ma il futuro dell’allenatore italiano, in ogni caso, non sarà in Francia. I rapporti dell’ex Borussia Dortmund con Leonardo non sono idilliaci, ma la dirigenza opterà per una sostituzione solo se la situazione in Champions League dovesse diventare irreparabile. Allo stesso tempo, Allegri conserva un sogno: ritrovare Marotta in dirigenza e sedere sulla panchina dell’Inter. Vedremo se i risultati a Milano dovessero continuare a mancare, se sarà questa l’opzione scelta dai nerazzurri.

