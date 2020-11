Calciomercato Juventus, addio Dybala | Arriva l’erede dalla Serie A

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Juventus. Il suo erede potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A con un giro di affari

Paulo Dybala potrebbe cambiare aria al termine della stagione, che non è iniziata per lui nel migliore dei modi. L’attaccante argentino sta attraversando un periodo negativo che ormai dura da tanti mesi e così il suo addio sembrerebbe sempre più scontato.

Calciomercato Juventus, Vazquez alla Lazio libera Correa

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” la Lazio sarebbe nuovamente sulle tracce di Franco Vazquez. Un nuovo assalto decisivo per arrivare al talentuoso giocatore italo-argentino, pronto a fare il suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza entusiasmante al Palermo. La valutazione del Siviglia si aggira intorno ai 7 milioni di euro, mentre il club biancoceleste potrebbe spingersi fino a 4.

In questo modo l’operazione di mercato in Spagna sbloccherebbe di fatto anche l’argentino Correa, autore di un’ottima prestazione proprio contro la Juventus nell’ultima giornata di Serie A. Lui potrebbe essere così l’erede di Paulo Dybala, che non sarebbe più felice a Torino.

Un giro di affari davvero entusiasmante che vedrebbe coinvolti tre giocatori dall’alto tasso tecnico. La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista del futuro.

